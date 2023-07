Homem é agredido com barra de ferro e socorrido de helicóptero na Grande Curitiba

Na tarde desta quarta-feira (26), o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para socorrer um homem, 33 anos, que foi agredido em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A vítima ficou bastante machucada após ser agredida com uma barra de ferro e foi socorrida em estado grave.

O primeiro atendimento foi realizado por socorristas do município. Entretanto, por conta dos ferimentos, foi solicitado o apoio do helicóptero. Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Para manter os sinais vitais e a temperatura corporal do paciente, a equipe do BPMOA enrolou a vítima em um cobertor térmico.

