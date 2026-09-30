Homem é denunciado por feminicídio de mulher encontrada em vala em Curitiba

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou, nesta terça-feira (30), um homem de 26 anos pelos crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver. Ele é suspeito de estuprar, matar e ocultar em uma vala o corpo de Maria Fernanda Naiser Fragais, de 43 anos, a quem conheceu em um bar de Curitiba. Procurado pela prática de outros crimes no contexto de violência doméstica e familiar, ele era considerado foragido desde junho e foi preso no estado de São Paulo no dia 18 deste mês.

O crime ocorreu no dia 13 de setembro, no bairro Pinheirinho. De acordo com a denúncia, ele saiu do bar acompanhado de Maria Fernanda e levou-a para uma área de mata, onde cometeu o estupro e o homicídio por asfixia, além de ocultar o corpo da vítima. Ela foi encontrada dois dias depois, em uma valeta localizada entre 230 e 280 metros da casa noturna.

Imagens de sistemas de monitoramento eletrônico que embasaram a investigação mostraram que, por volta das 3h25 daquela madrugada, os dois deixaram o local juntos e caminharam pela Rua Gertrudes Cruz de Andrade, em direção a uma área de matagal.

Cerca de sete minutos após saírem do estabelecimento, o denunciado foi registrado retornando sozinho e correndo no sentido oposto. Em seguida, ele voltou brevemente ao local.

Quando o suspeito foi preso, a Polícia Civil (PC) também cumpriu um mandado de prisão preventiva que havia sido expedido contra ele em junho deste ano, pelos crimes de ameaça, violação de domicílio — praticados no âmbito da Lei Maria da Penha — e vias de fato.