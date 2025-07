Homem acusado de matar frentista em Minas Gerais é preso em Curitiba

No fim da tarde desta sexta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, em Curitiba, um homem que era procurado pela Justiça de Minas Gerais pelo crime de homicídio. A prisão aconteceu durante uma fiscalização na BR-116, nas imediações da Ceasa, na região sul da capital paranaense.

Uma equipe de motociclistas da PRF realizava uma blitz no local e abordou um Peugeot 207, com placas de Santa Catarina. O carro estava sendo conduzido por um homem de 61 anos. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o homem estava com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias.

Ao consultar os dados do abordado, os policiais rodoviários federais descobriram que havia um mandado de prisão contra o motorista. Expedida em 10 de janeiro de 2023, a ordem judicial teve origem no Tribunal do Júri de Belo Horizonte (MG).

Homem preso em Curitiba é acusado de matar frentista em Minas Gerais

O crime pelo qual o homem era procurado aconteceu em junho de 2016. Em Belo Horizonte, ele matou um frentista com socos, chutes e um bastão de madeira. As agressões teriam começado depois que a vítima chamou atenção do homem por jogar uma bituca de cigarro no chão do posto de combustível.

Diante dos fatos, o homem, que responde criminalmente por homicídio por motivo fútil, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública em Curitiba, para continuação dos procedimentos legais do caso.