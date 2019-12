A Caixa Econômica Federal neste sábado (28) as 15 dezenas do concurso 1909 da Lotofácil, Quina 5158, Dupla Sena 2030, Dia de Sorte 244 e da Timemania 1424, com prêmio super acumulado em R$ 20 milhões. O sorteio rola no Espaço Loterias, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, e aTribuna acompanha em tempo real, com atualizações minuto a minuto.

+ Loterias na Tribuna! Veja o resultado da Mega-Sena 2218 desta quinta (19/12/19)

Resultado Lotofácil 1909:

02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22 e 25.

Resultado da Quina 5158:

01, 04, 24, 40 e 41

Resultado Timemania 1424:

21, 27, 34, 55, 65, 68 e 70. Time do Coração: Bahia

Dupla Sena 2030

01, 04, 11, 25, 34 e 48.

04, 14, 24, 35, 44 e 47.

Dia de Sorte 244

01, 06, 12, 13, 15, 16 e 29. Mês da sorte: Dezembro

Mega da Virada



Desde o último sábado (21) as lotéricas de todo o Brasil e o Portal das Loterias Online, da Caixa, só aceitam apostas para a Mega Sena da Virada. O concurso 2220 será sorteado no dia 31 de dezembro e o prêmio está estimado em no mínimo R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas ou menos, já que a Mega da Virada não acumula.

Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores das cinco dezenas. Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega Sena da Virada concurso 2220 e aplicar o prêmio na poupança – o mais conservador, e menos lucrativo, dos investimentos – a renda mensal será de R$ 861,3 mil.

+ Viu essa? Bolsonaro aposta na Mega da Virada e inclui o número 13 na fezinha

O valor da aposta da Mega da Virada é R$ 4,50, o mesmo dos concursos regulares. Quer saber os números mais sorteados da Mega da Virada e o resultado de todos os sorteios? Clique aqui!

Como apostar?

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2019, em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Caixa.

Para jogar pela internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro, escolher seus palpites, inserir no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, obrigatoriamente com o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal é de R$ 30,00.

+ Leia mais: Ganhou na loteria? Saiba como garantir que só você possa sacar o prêmio

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

Encontre uma lotérica

Você pode localizar a lotérica mais próxima de você. Clique aqui e procure por cidade, direto no site da Caixa.