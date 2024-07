Hipermercado na região Sul de Curitiba passa a funcionar 24 horas por dia

Pensando em atender as necessidades dos clientes, o hipermercado Carrefour do bairro de Portão, em Curitiba, ampliou o horário de funcionamento e agora está aberto 24 horas. A iniciativa traz maior praticidade aos clientes, que podem escolher o horário mais conveniente para realizar suas compras.

“O consumidor mudou e nós estamos mudando também, acompanhando suas necessidades e buscando melhorar ainda mais a sua jornada de compra. Para nós, isso é colocar sempre o cliente no centro das decisões. Neste sentido, ampliar o funcionamento dessa loja para 24 horas mostra nossa proximidade com o consumidor da região e também coloca nossa operação ainda mais a serviço das pessoas”, explica Marco Alcolezi, diretor de Hipermercado.

No Brasil, mais quatro lojas funcionam 24 horas por dia, sendo três em São Paulo e uma em Goiás.

Hipermercado Carrefour Portão – Av. Pres. Arthur Bernardes, 2.200 – Portão – Curitiba – PR

Horário de funcionamento: 24 horas

