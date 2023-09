Um olhar diferente da capital paranaense. Por meio de “rolês” pela cidade, as jornalistas Lívia Pulchério e Lorena Oliva criaram o projeto Hashtag Curitiba, que tem “bombado” nas redes sociais.

VEJA TAMBÉM: Claudia Silvano, diretora do Procon-PR, revela que costura nas horas vagas

Somente no Instagram, a página conta com cerca de 130 mil seguidores. No projeto, as jornalistas compartilham experiências e descobertas vividas na cidade.

As duas estão no 9º episódio do Tamo Junto CWB, especial de aniversário de 330 anos da capital paranaense.

Nascidas em outras cidades, Lívia e Lorena contaram sobre as suas vindas para Curitiba, a paixão pela cidade e o início do projeto Hashtag Curitiba, além de dar dicas de passeios e locais para quem deseja conhecer a capital ou até mesmo é curitibano e ainda não está por dentro de alguns “rolês”.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar