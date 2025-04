‘Guru espiritual’ acusado de abuso sexual é denunciado pelo MPPR

Um professor de yoga, suspeito de abuso sexual mediante fraude, foi denunciado pelo Ministério Publico do Paraná (MPPR) na sexta-feira (26). De acordo com o MPPR, o homem de 63 anos usava a posição de “guru” e “líder espiritual” para envolver e manipular as vítimas e, a partir disso, cometer as violências sexuais.

“Nesta primeira fase foram trazidas sete vítimas, que teriam sido submetidas a violência sexual. Ao longo dos últimos doze anos muitas práticas foram reiteradas”, explica a promotora de Justiça Tarcila Santos Teixeira.

No início do mês de abril ele foi preso preventivamente pelo MPPR e segue detido. O mandado foi cumprido com apoio da Polícia Militar do Paraná e do Gaeco de Santa Catarina. O acusado tinha uma chácara em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As investigações continuam. Várias vítimas que não foram contempladas nesta denúncia já foram ouvidas e outras estão em contato para prestar declarações para que, em uma segunda fase, o Ministério Público ofereça nova denúncia.

O Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro (Naves) reforça que segue aberto a receber informações sobre o caso. Os contatos podem ser feitos pessoalmente, na sede da unidade (Rua Marechal Hermes, 751, 5º andar), pelo telefone 32250-4022 ou pelo e-mail: naves.mp@mppr.mp.br e ainda na Promotoria de Justiça de Quatro Barras, pelo e-mail quatrobarras.prom@mppr.mp.br.