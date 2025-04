Polícia do Paraná ajuda a prender “líder espiritual” acusado de violência sexual

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um professor de yoga de 63 anos, e que ganhou status de “guru” e “líder espiritual” foi preso na sexta-feira (11), em Florianópolis, em Santa Catarina, por cometer atos de violência sexual em várias vítimas. O Ministério Público do Paraná (MPPR) por meio do Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro (Naves) acompanha o caso.

Segundo o MPPR, os depoimentos realizados na investigação policial apontou que o homem se aproveitou da posição de liderança espiritual para manipulá-las e praticar diversos atos ilícitos.

Além da prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços em uma chácara em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Os itens apreendidos, documentos, equipamentos eletrônicos e armas serão analisados no curso das apurações.

O mandado foi cumprido com apoio da Polícia Militar do Paraná e do Gaeco de Santa Catarina.