Linha de ônibus de Curitiba terá escolta diária para evitar fura-catraca

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) realizou nesta terça-feira (16/12) a última fase da Operação Fura-Catraca de 2025 na linha de ônibus Alferes Poli. A ação resultou na detenção de 14 pessoas por uso irregular do transporte coletivo. Como medida adicional, foi anunciado reforço diário na segurança da linha.

A operação ocorreu no trajeto entre a Praça Rui Barbosa e a Avenida da República, no bairro Parolin. Os detidos foram encaminhados ao 1° Distrito Policial, enquadrados no Artigo 176 do Código Penal, que prevê detenção ou multa para quem utiliza transporte sem pagar.

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna, explicou que a linha Alferes Poli apresenta um problema histórico de evasão de tarifas. “Constatamos que a maioria das pessoas não paga a passagem. É preciso mudar essa cultura que existe há anos nesse ônibus”, afirmou.

Como medida de segurança, a linha contará com escolta diária da Patrulha de Proteção ao Transporte Coletivo ou do Grupamento Tático de Motos da GMC. O objetivo é garantir a proteção dos passageiros e motoristas que operam nessa rota.

A ação contou com a participação da Patrulha de Proteção ao Transporte Coletivo, do Grupo de Operações Especiais (GOE), do Grupo de Operações com Cães (GOC), da Guarda Municipal de Curitiba, da Polícia Civil e dos fiscais da Urbs. Em 2025, as operações resultaram na apreensão de 76 menores e 80 adultos presos.