Teve início na última segunda-feira (11) a Operação Centro Seguro, em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba. A ação faz parte da Operação Natal Luz, promovida pelo município, e envolve dez equipes da Guarda Municipal, que serão divididas de uma forma diferente neste período do ano. Quatro cobrirão o perímetro central e seis equipes ficarão com a cobertura do restante do município.

Entre os objetivos do Programa, está o de garantir segurança à população que optar em fazer suas compras nessas áreas. O projeto foi lançado na última semana e segundo a comandante da Guarda Municipal, Ilda Soares, será uma ação a mais dentro dos programas de segurança que já vem sendo aplicados no município.

“Estamos alinhando algumas ações e procedimentos e nesses dias teremos um retorno maior da população e dos comerciantes. A segurança será fundamental para que as pessoas possam fazer suas compras de forma mais tranquila”, avaliou.

Com a medida, o comércio local poderá permanecer aberto até às 22 horas durante o período de Natal e Ano Novo e a operação contará com 20 agentes durante sua realização.