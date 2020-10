Prefeitura de Guaratuba vai passar a liberar a faixa de areia da praia todos os dias da semana, a partir deste sábado (17). Até então, a praia estava fechada aos fins de semana e feriados. A mudança foi publicada no Decreto Municipal 23.551 e visa flexibilizar as medidas de controle a pandemia do coronavírus com a aproximação da temporada de verão.

De acordo com o texto do decreto, a utilização da areia e água das praias de Guaratuba e dos espaços públicos como praças, parques e campos ao ar livre ficam liberados. No entanto, fica mantida a necessidade do uso de máscara, álcool gel e não aglomeração.

Nesta sexta-feira (16), o secretário municipal de saúde Gabriel Modesto disse em vídeo divulgado no Facebook da prefeitura de Guaratuba que a flexibilização acontece pela dificuldade da fiscalização, principalmente depois do alto movimento no dia 12 de outubro.

Mesmo com a mudança no decreto, o secretário fez um apelo aos turistas. “Então você, se quiser utilizar a praia no final de semana, observe como está a movimentação de pessoas. Se tiver aglomeração, não fique. Vamos promover esse autocuidado”, esclareceu Modesto.