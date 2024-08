Gripe, covid e coqueluche estão no ar em Curitiba: 18 mil casos em uma semana

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba reforça a importância de manter em dia a vacinação contra doenças respiratórias, como gripe, covid e coqueluche. Esses casos respiratórios geralmente aumentam nessa época do ano. Por isso, a imunização é uma aliada para evitar o agravamento dessas doenças e também para reduzir a transmissão.

Confira mais informações sobre a disponibilização desses imunizantes nas unidades de saúde da capital paranaense.

Vacinas da gripe e covid estão disponíveis para todos os públicos em Curitiba

A vacina contra a gripe está disponível nas unidades de saúde para todos com seis meses ou mais desde 2 de maio. A vacina contra a covid-19 também está disponível para todos que fazem parte do público prioritário com 12 anos ou mais.

Pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas (mães que tiveram filhos até 45 dias) e imunocomprometidos com 12 anos ou mais devem receber um reforço semestral da vacina anticovid.

Trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua, pessoas com comorbidades e com deficiência com 12 anos ou mais, entre outros, devem receber um reforço anual.

Vacina contra coqueluche está liberada para quem trabalha em berçários e creches

A vacina contra a coqueluche também está disponível nas unidades de saúde de Curitiba. A vacina dTpa está sendo ofertada em caráter excepcional a todos os trabalhadores de estabelecimentos públicos e privado que atuam em berçários e creches com atendimento de crianças até 4 anos de idade.

Sendo elegível para vacinação, o trabalhador deverá comparecer a um ponto de vacinação, levando documento pessoal com foto e algum comprovante da vinculação com esse perfil de atendimento.

O reforço na imunização daqueles que trabalham com crianças pequenas é uma estratégia para proteger esta faixa etária, que é mais suscetível. No adulto, muitas vezes, a coqueluche é assintomática, podendo ser confundida com um resfriado, pois apresenta pequena alteração febril e tosse seca.

Nas crianças, o esquema vacinal é realizado com a vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B, com três doses, aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade. O reforço é aplicado com a vacina DTP, versão do imunizante contra difteria, tétano e coqueluche, aplicada aos 15 meses e outra dose aos 4 anos.

Dicas para evitar doenças respiratórias

Para evitar doenças respiratórias, a dica também é manter em dia a higienização das mãos, manter janelas abertas para arejar os espaços e evitar locais aglomerados. Em caso de sintomas respiratórios, é indicado fazer o uso de máscara e entrar em contato com a Central Saúde Já pelo telefone 3350-9000, que funciona de segunda a sexta, das 7h às 22h; e sábados e domingos das 8h às 20h.

Mais de 18 mil casos respiratórios foram atendidos em Curitiba na última semana

Na última semana epidemiológica de 11/8 a 17/8, a rede municipal de saúde atendeu 18.017 pessoas com casos respiratórios. Esse número é 20% maior do que o registrado na semana anterior de 4/8 a 10/8 e 33,5% acima do esperado para o período.

O número de casos de covid-19 está com 616 novos casos confirmados no período de sete dias (de 14/8 a 20/8), uma média de 88 novos confirmados por dia. Nos sete dias anteriores (7/8 a 13/8), a média registrada havia sido de 42 novos casos por dia. Atualmente, a capital segue com 613 casos ativos.

O aumento de casos de covid, porém, não se reflete no momento no número de internamentos. Na última quinta-feira (22), Curitiba seguia com apenas um paciente com covid-19 internado em leito clínico do SUS e um paciente com suspeita de covid internado em leito de UTI do SUS.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!