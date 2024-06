Em todos os colégios estaduais do Paraná há pelo menos um educador em greve nesta segunda-feira (03), de acordo com o Sindicato dos(as) professores(as) e funcionários(as) de escola do Paraná (APP Sindicato). Servidores e professores da rede estadual são contrários ao projeto de lei de privatização da gestão administrativa de 200 colégios estaduais.

Já segundo levantamento da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), feito na manhã desta segunda-feira, 87% das mais de 2 mil escolas da rede estadual estão funcionando normalmente, sem adesão de professores à greve convocada pelo sindicato da categoria. “Além disso, todas as escolas, 100% da rede, estão com alguma aula em andamento após um trabalho preventivo de uso de tecnologia e substituição de professores”, diz a Seed, em nota.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Aos pais, a orientação da Secretaria de Educação é a de enviar os filhos às escolas normalmente para que não haja prejuízo ao andamento regular do aprendizado. “A manutenção das aulas conta com apoio tecnológico, criado para garantir o atendimento aos estudantes e manter o cronograma regular de estudos”.

Já o sindicato dos professores, em texto postado no domingo (02), pediu aos pais para que os filhos não fossem enviados aos colégios nesta segunda. “É mais seguro que fique em casa. O movimento ‘Não venda a minha escola’ tem como objetivo principal defender a escola pública. Não é correto passar o dinheiro dos nossos impostos para o lucro das empresas. Esse é um golpe mais duro do anúncio da educação pública do Paraná”, defende o sindicato.

Vale ressaltar que, tendo em vista expedição de ordem judicial que determinou a suspensão da greve dos professores, o descumprimento da mesma poderá acarretar multa diária de R$10 mil para a entidade sindical responsável por eventual paralisação das atividades.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Votação na Alep

O projeto de lei “Parceiro na Escola” deve ser votado nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná, em regime de urgência. Após passar pela Comissão de Educação, no início da tarde, segue para apreciação do plenário em duas sessões, uma ordinária e outra extraordinária.

O texto permite que empresas sejam responsáveis pelo gerenciamento administrativo das escolas, além de gerir terceirizados responsáveis por áreas como limpeza e segurança. Em um primeiro momento, o governo quer implantar o modelo em 200 escolas de 110 cidades. O número corresponde a cerca de 10% da rede.

Há policiais militares do Batalhão de Choque em frente ao prédio da Alep onde centenas de manifestantes estão concentrados.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Trânsito intenso

Os professores e servidores estaduais se concentram na região do Palácio Iguaçu e da Assembleia Legislativa do Paraná, no Centro Cívico de Curitiba, no início da tarde desta segunda-feira.

A concentração no local ocorre após os manifestantes passarem por diversas ruas do Centro da capital, entre elas, João Negrão, Avenida Marechal Deodoro e Avenida Cândido de Abreu. Durante a caminhada, alguns cruzamentos ficaram bloqueados.

Por segurança, a Polícia Militar, organiza o fluxo de veículos e pedestres. Por volta das 10h30, houve o registro de alguns motoristas que ficaram revoltados e chegaram a gritar que “eles também queriam trabalhar”.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

