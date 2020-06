O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, anunciou, nesta quarta-feira (24), a abertura de um novo hospital para o tratamento de pacientes de Covid-19 na capital. Conforme antecipado, o município reativará a estrutura do antigo Instituto de Medicina e Cirurgia do Paraná para abrigar pacientes infectados pelo coronavírus.

+Leia mais! Curitiba confirma quase 4 mil infectados com covid-19; mais três pessoas morreram

Segundo o prefeito, são mais 110 leitos, sendo 50 de UTI exclusivos para a Covid-19. “Não vamos minimizar os cuidados, não vamos apavorar, maximizar os medos, mas vamos por no coração e na cabeça: não existe colapso na saúde de Curitiba. Com os novos 100 respiradores – de tecnologia alemã, feitos na Weg, em Jaraguá do Sul, SC, enviados pelo Governo Federal, vamos abrir outros novos leitos de UTI exclusivos para covid-19. Daqui há pouco assino com a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba acordo para operação para reabertura do segundo Hospital Covid de Curitiba. Depois do Hospital Vitória vem aí a entrada em operação do ex-Instituto de Medicina do Paraná. Hospital de alvenaria e vidro. Nosso povo não merece ser atendido em tendas, enquanto não se fizer necessário hospital de campanha”, declarou Greca.

Com os 50 novos leitos, acrescidos dos 15 ativados nesta quinta-feira pelo Hospital de Clínicas, Curitiba passará a ter 288 leitos de UTI para Covid-19.