Grave acidente mata motociclista na BR-116 na região de Curitiba

Um motociclista de 23 anos morreu em um grave acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã deste domingo (14). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem perdeu o controle da moto e caiu na rodovia. Em seguida, foi atropelado por um carro.

O acidente aconteceu no km 08, por volta das 6h30. Ainda estava escuro, havia neblina no local e as pistas estavam molhadas por conta da chuva.

Conforme apurações da polícia, o condutor da moto estava na faixa da esquerda da BR-116. Ao perder o controle, ele caiu sobre o leito da rodovia. Já em seguida um Chevrolet Celta que estava na mesma faixa atropelou o jovem.

O motorista do automóvel permaneceu no local. Ele fez o teste do bafômetro que teve resultado negativo.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PRF também verificou que o motociclista não tinha carteira de habilitação.

