Até o mês que vem, o Ginásio Gilmar Antônio Pavin, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), passa por uma importante reforma. A ação visa recuperar as estruturas já danificadas pela ação do tempo, revitalizando o espaço.

Os serviços de reforma englobam a pintura externa, pintura interna, troca de redes de proteção, revisão nas instalações elétrica e hidráulica, reforma completa nos banheiros e vestiários, iluminação de LED e instalação de refletores na parte externa.

Além disso, o espaço já ganhou uma academia dedicada aos atletas de rendimento, com equipamentos de esteira, bicicleta, musculação entre outros. As obras começam já na próxima segunda-feira e a reabertura deve acontecer no dia 25 de outubro.