Gigante farmacêutica espera faturar 10% a mais em 2024 com remédios para gripe

A Cimed, terceira maior farmacêutica em volume de vendas do Brasil, está com seu portfólio de medicamentos preparado para a chegada do inverno. Apesar das altas temperaturas que marcaram o outono, historicamente a farmacêutica se programa com meses de antecedência para a chegada da temporada mais fria, que está por vir, armazenando insumos para a fabricação desse tipo de medicamento. Em 2023, a Cimed faturou R$ 8,7 milhões no Paraná somente em medicamentos para gripe.

A maioria do portfólio de medicamentos para o inverno, como antigripais, além de remédios para dor, inflamação e antialérgicos, fazem parte da categoria que não exige prescrição médica. Atualmente,a farmacêutica tem em seu portfólio cerca de 34 SKUs que têm alta demanda para esse período, dentre eles o Cimegripe, Loratamed, Ciflogex e Narix. Para 2024, a Cimed estima que as vendas desse tipo de produto seja 10% maior do que em 2023.

No último ano, o faturamento dos medicamentos da linha de inverno atingiu aproximadamente R$ 500 milhões, com um total de mais de 75 milhões de unidades vendidas. As principais categorias de medicamentos mais vendidos durante a época do inverno foram os antigripais, representando 7,1% do faturamento total, seguidos por medicamentos para dor e inflamação com 6,9% e antialérgicos com 5,3%.

“Estamos dedicados a ampliar nossa produção de medicamentos de inverno para assegurar que nossos clientes tenham acesso aos produtos necessários para cuidar da saúde durante a estação mais fria do ano. Mesmo em locais onde as temperaturas possam estar mais altas do que o esperado para este período, é fundamental que todas as farmácias estejam devidamente abastecidas para atender a demanda quando o inverno rigoroso chegar.” comentou Adibe Marques, diretor comercial da Cimed.

Para promover a campanha, a partir de junho, a empresa farmacêutica irá oferecer ainda mais acessibilidade nos produtos sazonais com descontos especiais em todas as farmácias do Brasil. Toda a linha Cimegripe, além de outros produtos selecionados estarão com 50% de desconto nos dias 01 e 02 de julho. Assim, a Cimed reforça seu compromisso de proporcionar soluções de saúde eficazes e acessíveis para seus consumidores.”

