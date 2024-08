O Grupo Madero atingiu receita líquida de R$ 497,1 milhões no segundo trimestre de 2024, um aumento de 20,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses superou R$ 1.850,3 milhões, um crescimento de 15%. As vendas nos mesmos restaurantes (same store sales – SSS) continuaram em patamares positivos, atingindo 8,6% no trimestre.

O Ebitda ajustado do segundo trimestre foi de R$ 152,4 milhões e e a Margem Ebitda Ajustada atingiu 30,7%. Com isso, o Grupo Madero registrou lucro líquido de R$ 43,7 milhões.

Destaca-se, ainda, o benefício extraordinário advindo do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), habilitado para a companhia pela Receita Federal do Brasil, com efeito, imediato neste segundo trimestre.

O Grupo Madero também concluiu a emissão de R$ 500 milhões em notas comerciais escriturais, cujos recursos foram utilizados para a liquidação antecipada de toda a dívida bancária da companhia, que em 30 de junho somava R$ 423,2 milhões, bem como para reforço de caixa. Além dos benefícios imediatos de redução da taxa de juros (de CDI+6,5% para CDI+3,85% inicialmente, com redução progressiva até CDI+2,75%) e alongamento de prazo, o Grupo Madero consolidou o relacionamento de longa data com os maiores bancos brasileiros, em uma demonstração clara da confiança de seus importantes parceiros no futuro da companhia.

No campo operacional, em junho foi inaugurado o Madero Container Avenida das Torres, em São José dos Pinhais, no Paraná. Essa operação marca a consolidação da adição do serviço de drive-thru em operações Madero Container, uma inovação que provou ser muito valorizada pelos clientes, e consequentemente se tornou importante fonte de expansão de receita e margem. Esta inauguração também evidencia mais um benefício dos esforços contínuos de melhoria operacional, pois houve uma redução do capex de inauguração em 26% (vs. capex médio de construção para operações Madero Container nos últimos 12 meses).

Como resultado dessas ações, o Grupo Madero encerrou o trimestre com uma robusta posição de caixa e aplicações financeiras de R$ 285,1 milhões, e uma melhora significativa no índice de endividamento da Companhia (Dívida Líquida/Ebitda), que foi de 1,31x em 30/06/2024. É com esse panorama promissor que o Grupo Madero inicia a segunda metade do ano mantendo o foco na melhoria dos resultados, sem perder de vista o controle apurado de seu caixa, o cuidado com seus colaboradores, e acima de tudo em seus clientes e na qualidade de sua experiência em seus restaurantes.

