Gestantes e puérperas podem ter atendimento fisioterapêutico gratuito em Curitiba

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da disciplina Habilidades I do Curso de Fisioterapia, está oferecendo atendimento fisioterapêutico gratuito para mulheres grávidas e no puerpério.

A iniciativa, coordenada pela professora Maria Goretti Fernandes, do Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia da UFPR, busca oferecer suporte especializado para gestantes e mães até seis meses após o parto.

O atendimento é gratuito e está disponível de forma presencial em Curitiba e também online, para atender os campi do interior do Paraná. A prática combina orientações e exercícios fisioterapêuticos, além da colaboração de profissionais das áreas de enfermagem, nutrição e psicologia. Aberta para toda a comunidade, a ação visa proporcionar mais qualidade de vida para as mulheres.

Para obter mais informações e se inscrever, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (41) 98809-9053 até o dia 3 de maio.

Como o atendimento fisioterapêutico ajuda gestantes e puérperas

Entre os benefícios, estão:

• Preveni e alivia desconfortos comuns na gestação e no pós-parto;

• Fortalece a musculatura do assoalho pélvico, abdômen e outras áreas essenciais para a gestação, parto e recuperação;

• No caso de gestantes, prepara para o parto;

• No caso de puérperas, auxilia na recuperação pós-parto;

• Promove o bem-estar, reduzindo o estresse e a ansiedade.

Local e horários dos atendimentos

Atendimentos presenciais:

Quintas-feiras, das 14h às 16h

Centro de Estudos em Fisioterapia e Inovação Tecnológica Avançado (CEFITA)

Rua Coração de Maria, 92 – Campus Botânico – Curitiba

Atendimentos online (destinado a estudantes dos campi do interior da UFPR):

Quintas-feiras, às 15h30 – Encontros voltados à educação e exercícios fisioterapêuticos.