GERAR abre 200 vagas para curso profissionalizante em Curitiba

A organização sem fins lucrativos GERAR está com 200 vagas abertas para o Curso de Alimentação e Telemarketing, em Curitiba. A atividade é voltada para jovens entre 18 e 22 anos interessados em qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

A ação integra o programa de formação da instituição e tem como objetivo preparar os participantes para oportunidades em empresas parceiras. Os encontros presenciais representam a primeira etapa do processo seletivo. Após a aprovação, os jovens serão encaminhados para as empresas, dando sequência ao processo.

Na sede da Cidade Industrial de Curitiba, os encontros presenciais acontecem nos seguintes dias:

• Quarta-feira, 07/01 – das 9h às 17h

• Sábado, 10/01 – das 9h às 13h

• Quinta-feira, 22/01 – das 9h às 17h

Já no Polo Centro, as atividades são:

• Terça-feira, 13/01 – das 9h às 17h

• Quarta-feira, 21/01 – das 9h às 17h

Critérios de participação

Podem participar jovens com idade entre 18 e 22 anos. É necessário fazer o cadastro prévio no sistema da GERAR, de forma online. Os documentos necessários são RG, CPF e currículo atualizado.

A GERAR reforça que todos os jovens dentro da faixa etária podem se inscrever. A GERAR CIC está localizada na Rua Senador Accioly Filho, 511 – CIC. Já a GERAR Centro está situada na Rua André de Barros, 715 – Centro.