Oficina de Música de Curitiba inicia com cursos variados e recorde de inscrições

A 43ª edição da Oficina de Música de Curitiba começa nesta quinta-feira (8/1), reunindo 1.600 alunos de 23 estados brasileiros e países como Paraguai, Suécia, Armênia e Argentina. O evento, que vai até 18 de janeiro, oferece uma variedade de cursos ministrados por professores de alto nível, abrangendo diferentes estilos musicais.

Entre os destaques estão os cursos dedicados ao universo do samba, como Bateria de Blocos, Samba de Mesa, O Cavaquinho no Choro e Percussão e Bateria no Choro. Além disso, a Oficina inova com o curso ‘A Música para Sensibilização de Cuidadores de Idosos’, que demonstra como a arte pode ser uma ferramenta para melhor compreensão das necessidades dos idosos.

Outra novidade é o curso Asalato Voador, que apresenta um instrumento de origem africana e suas possibilidades rítmicas. A Oficina de Música de Curitiba, considerada o maior evento do gênero na América Latina, registrou um aumento de 42% nas inscrições em relação ao ano anterior.

A abertura oficial do evento acontece nesta quarta-feira (7/1), às 20h, com um concerto no Teatro Guaíra. As aulas serão realizadas nas instalações da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), parceira do evento.

A Oficina de Música é realizada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, contando com diversos apoiadores e patrocinadores, incluindo recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e da Lei Federal de Incentivo à Cultura.