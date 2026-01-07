Obra do Viaduto Curitiba-Pinhais avança e reforça ligação metropolitana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A construção do novo Viaduto Curitiba-Pinhais, que ligará a Avenida Victor Ferreira do Amaral em Curitiba à Rodovia João Leopoldo Jacomel em Pinhais, está em andamento. Na manhã desta quarta-feira (7), os prefeitos Eduardo Pimentel de Curitiba e Rosa Maria de Pinhais vistoriaram o local da obra, que visa modernizar e ampliar a conexão entre os dois municípios.

O viaduto faz parte do projeto Novo Inter 2, voltado à modernização do transporte coletivo e da infraestrutura viária de Curitiba. A estrutura terá 155 metros de extensão e 25 metros de largura, com três faixas de rolamento em cada sentido. O projeto inclui ainda duas pontes marginais sobre o Rio Atuba, uma rotatória e um sistema viário complementar.

Iniciada em março de 2025, a obra já ultrapassou 30% de execução. O investimento total é de R$ 68,7 milhões, financiados pela Prefeitura de Curitiba e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A previsão de conclusão é para o final de 2026.

Atualmente, as equipes trabalham na execução das redes de drenagem, fundação da terra armada e do viaduto, e construção dos pilares. No canteiro de obras, estão sendo produzidas as placas de concreto de terra armada e as vigas para o tabuleiro do viaduto.

Para manter a fluidez do trânsito durante as obras, desvios viários estão em funcionamento nos dois sentidos das avenidas Victor Ferreira do Amaral e João Leopoldo Jacomel, com sinalização para orientar os motoristas.