“Minha filha fez aniversário e me disse que foi o pior dia da vida dela“, desabafou Lairson Sena, 40 anos, pai da pequena Yohanna que completou oito anos na última segunda-feira (20). O motivo de tanta tristeza para a garotinha é que no início da madrugada da última sexta-feira (17), por volta das 1h30, seu gato de estimação, o Spartacus, desapareceu. O bichano de três anos é da raça bengal ou gato-de-bengala e já está estava família há três anos. Ele se tornou o companheiro de todas as horas para a menina.

A família que reside no bairro Barreirinha, em Curitiba, não mede esforços para localizar Spartacus e tentar devolver a felicidade da filha. Eles procuram o pet e dizem ter toda a documentação para comprovar a propriedade do animal.

Fuga ou furto?

De acordo com informações do pai, Spartacus desapareceu logo após sua esposa, Rosângela, chegar em casa. Bastou um pequeno descuido para que o gato da família sumisse. Imagens da câmera de segurança de um vizinho mostram o momento em que dois indivíduos passavam em frente à residência e logo depois, saem correndo.

“Minha esposa chegou do serviço e viu uma movimentação na rua, ela ficou com medo e entrou rápido e por um descuido, o nosso gato acabou escapando. A câmera do vizinho só flagrou quando dois homens saíram correndo, mas não conseguimos ver se estavam com o nosso gato. Estamos suspeitando que alguém tenha furtado”, relata.

Família está desesperada à procura do bichano. Foto: Arquivo pessoal.

Depressão

Os pais chegaram a levar Yohanna ao médico, que diagnosticou a menina com princípio de depressão. “Ela está doente. Levamos ela no médico e ele disse que ela está mesmo com início de depressão. Ela já não come mais. Estamos desesperados, minha esposa também não está conseguindo dormir direito. Só quero a felicidade da minha filha e faço de tudo pra ver ela feliz”, completa Lairson.

Mesmo com várias divulgações nas redes sociais e até carro de anúncio nas ruas do bairro, nenhuma informação sobre o paradeiro do animal chegou até à família. Uma recompensa está sendo oferecida para quem devolver o Spartacus. Para quem tiver mais informações, o telefone de contato da família é: (41) 99654-0333.

*Colaborou Rodrigo Cunha.