Um homem, de 42 anos, que se diz vítima de empresa de investimentos investigada por suspeita de golpes em dezenas de clientes afirma que perdeu cerca de R$ 37 mil. De acordo com o homem, o valor é a soma das aplicações feitas por ele e mais dois membros da família, desde abril de 2019, em operações financeiras na empresa Billions Investimentos, de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

Até a tarde de quarta-feira (22), a polícia ainda não tinha mais detalhes sobre valores exatos de investidores que teriam tido prejuízo. A promessa da empresa era de recebimentos de 14% de juros ao mês. Várias pessoas prestaram queixa na Delegacia de Crimes Contra a Economia e Proteção ao Consumidor de Curitiba (Delcon).

O homem, que preferiu não se identificar – segundo ele por medo de algum tipo de represália por parte dos sócios da empresa –, foi um dos que prestou queixa Delcon. A expectativa é recuperar os valores. “Duas pessoas da minha família investiram, amigos meus, pessoas do meu trabalho. Era tudo por indicação e, no começo, funcionava tudo certinho, todos recebiam os juros, com contratos de investimentos de três meses de duração, podendo renovar. Agora, depois que eles paralisaram tudo, temos esperança de recuperar os valores que ficaram para trás com a ajuda da polícia”, conta.

Os investimentos da suposta vítima começaram em abril de 2019. O primeiro valor aplicado foi de R$ 2,4 mil. “Foi um teste. A empresa foi indicada por um amigo. Quando funcionou, também indiquei. Cheguei a fazer três saques. Depois, com o saldo que ficou, reinvesti. Na segunda quinzena de dezembro, a plataforma parou de ser atualizada. Fomos roubados”, reclamou. Dos R$ 37 mil que teriam sido perdidos pela família, cerca de R$ 12 mil seriam dele. “É o dinheiro do nosso trabalho, que levamos tempo para economizar. Essas pessoas têm que ser punidas pelo que fizeram. O sentimento é de indignação”.

Ainda conforme o relato do homem, a organização da plataforma online e os primeiros retornos corretos dos investimentos eram o que o atraía. “Muito bem feito. Tinha sede própria. E há outras empresas sérias que fazem esse tipo de trabalho. Mesmo prestando atenção em tudo isso, deu no que deu”, contou o homem. Questionado se ele não desconfiou do retorno alto dos juros – os 14% prometidos –, a resposta foi uma reflexão. “A gente sabe que tem que desconfiar dessas coisas. Mas amigos meus estavam tendo retorno. Eu mesmo tive retorno. Corria tudo bem, era indicação… Por isso arrisquei”.

O que diz a polícia

Na tarde desta quarta-feira, por volta das 15h, a Polícia Civil (PCPR) divulgou informações oficiais em nota de que as vítimas, testemunhas e responsáveis pela empresa – já identificados até o momento – devem ser ouvidos na Delcon no decorrer das diligências. Durante a investigação, a PCPR diz que será apurada a existência de um possível golpe. Caso confirmado, os proprietários da investidora poderão responder por estelionato e outros crimes contra o consumidor.

Até esta tarde quarta, 20 clientes da empresa tinham registrado Boletim de Ocorrência (BO) contra o empreendimento. Todos eles relataram que não conseguem sacar o dinheiro aplicado e nem obter contato com os responsáveis pela investidora há aproximadamente dois meses. Além disso, as possíveis vítimas afirmam que a empresa encontra-se de portas fechadas.

Conforme divulgou a PCPR, os investimentos realizados variavam entre R$ 2 mil a R$ 200 mil. A polícia também conforma que alguns clientes relataram que no início chegaram a receber o retorno prometido dos investimentos.

A PCPR ressalta que as pessoas que se sentirem lesadas pela empresa devem comparecer na Delcon para registro de ocorrência, na Rua Ermelino de Leão, 513 – São Francisco, Curitiba.

O que diz a Billions

A reportagem tentou contato com a Billions mas não obteve sucesso. Em nota divulgada em seu site, a empresa afirma que passa por auditoria e que cumprirá seus contratos.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Prezados Investidores(as),

Por intermédio da presente a BILLIONS INVESTIMENTOS LTDA vem esclarecê-los que, após a realização de auditoria interna, e, buscando a preservação do capital dos nossos investidores, faremos um adendo em nosso Contrato de Prestação de Serviços de Compra e Venda de Ativos Financeiros, estabelecendo os Termos e Condições de Cumprimento do mesmo, nos moldes das Cláusulas VI e IX.

Por tal razão, realizaremos a partir das próximas semanas o atendimento dos Senhores(as) para tratar do efetivo cumprimento dos termos referidos.

Em relação ao atendimento, salientamos que os Senhores(as) serão devidamente orientados nas próximas semanas quanto aos procedimentos a serem adotados.

Sem mais para o momento.

São José dos Pinhais, 17 de Janeiro de 2020.

BILLIONS INVESTIMENTOS LTDA