Galeria da imprudência: trânsito em bairro de Curitiba gera caos

O trânsito nos arredores do Viaduto do Caiuá, na região da Cidade Industrial de Curitiba, tem tirado a paciência dos motoristas. O repórter fotográfico da Tribuna do Paraná Átila Alberti passou pela região no fim da tarde desta segunda-feira (02) e flagrou uma série de imprudências por parte dos motoristas.

A avenida Juscelino Kubitschek e a rua Raul Pompéia estavam congestionadas por volta das 18h30. Imprudência e desrespeito às leis de trânsito foram fáceis de flagrar. Confira nas fotos a seguir:

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Ônibus furando semáforo, atravessado na rua, fechando a passagem dos outros veículos, e parando sobre faixa de pedestres como tantos outros veículos que cometem a mesma infração. Carros e motos na contramão também foram flagrados.

E aí, Setran?

A Superintendência de Trânsito (Setran) informa que a proibição da conversão à esquerda foi implantada em abril deste ano. No local, foi instalada uma placa no semáforo indicando ao condutor qual é o movimento permitido para quem deseja seguir sentido Caiuá. A Setran já realiza ações de fiscalização no local e intensificará essas atividades durante os horários de maior movimento, a fim de evitar o desrespeito à sinalização de trânsito.