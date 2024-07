Fura-catracas: criança e adolescentes são apreendidos em ação de Curitiba

No busão sem pagar

Uma operação conjunta deflagrada no fim da tarde de quinta-feira (04) apreendeu 23 adolescentes e uma criança que tentaram entrar no ônibus sem pagar a tarifa em Curitiba. Um homem de 31 anos também foi preso. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito e contou com o apoio de outras instituições.

A ação de caráter educativo aos chamados fura-catracas foi realizada na estação-tubo Professora Maria Aguiar Teixeira, na Avenida Presidente Affonso Camargo, no Capão da Imbuia. A operação teve boa receptividade pelos usuários do transporte coletivo, que elogiaram a iniciativa.

Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Péricles de Matos, toda a operação foi planejada com base em dados fornecidos pela Urbanização de Curitiba (Urbs), que identificou os locais com maior incidência dessa prática.

“A intenção é trabalhar de forma educativa com esses jovens para desencorajar essa conduta, que é um ato infracional cometido pelos adolescentes e que causa prejuízo ao transporte público e à coletividade”, explicou o secretário.

“O problema dos fura-catracas impacta diretamente no custo do transporte coletivo e penaliza os usuários que pagam pela passagem”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto. Estima-se que 3,5 mil pessoas embarquem diariamente nos ônibus sem pagar a passagem, causando um prejuízo de mais de R$ 7,6 milhões por ano.

Todos os adolescentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia do Adolescente para registro de boletim de ocorrência circunstanciado e foram liberados na presença dos pais ou responsáveis. A criança de 11 anos foi acompanhada pelo Conselho Tutelar. O homem preso foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Participaram da ação equipes da Guarda Municipal de Curitiba, do Departamento de Inteligência de Curitiba, da Delegacia do Adolescente da Polícia Civil, do Conselho Tutelar e fiscais da Urbanização de Curitiba (Urbs).

