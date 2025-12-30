Funcionário é atingido por ácido em fábrica de explosivos na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um funcionário da Enaex Brasil, antiga Britanite, foi atingido com ácido nítrico durante uma manutenção programada realizada neste domingo (28/12), na unidade da empresa em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

O trabalhador, de 37 anos, foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 16h. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a substância química atingiu cerca de 27% do corpo da vítima.

De acordo com a empresa, o funcionário está em bom estado de saúde e permanece em observação médica até a completa recuperação. Ainda segundo a Enaex, as causas do acidente estão sendo apuradas internamente.

“O fato não tem relação com as atividades de produção de explosivos. Assim que o acidente foi comunicado, os protocolos de segurança foram acionados e o funcionário recebeu atendimento médico imediato”, informou a empresa, em nota.

A Enaex também afirmou que adotou medidas adicionais para reforçar os procedimentos de segurança, em alinhamento com o compromisso de preservar a integridade de seus colaboradores.

Megaexplosão na Enaex matou 9 pessoas em 2025

Em agosto, uma explosão na mesma fábrica deixou nove funcionários mortos. A investigação, concluída em outubro, apontou que não houve crime doloso ou culposo, mas identificou falhas sistêmicas na gestão de riscos da empresa, que podem ter contribuído para a tragédia. Relembre aqui tudo sobre a tragédia na RMC.

