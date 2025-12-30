Família com filhos gêmeos morre após colidir com caminhão no Norte do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou sete pessoas mortas na madrugada desta terça-feira (30/12), na PR-170, no distrito de São Martinho, em Rolândia, no Norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 4h30 e mobilizou equipes de resgate, perícia e segurança pública.

No automóvel estavam seis pessoas: um casal, três filhos e um sobrinho adolescente. Entre as crianças, havia dois bebês gêmeos. Segundo informações apuradas pela RPC TV, a família era moradora de Florestópolis e retornava de uma viagem ao litoral quando ocorreu a batida.

No caminhão, seguiam o motorista e um passageiro. O veículo transportava pintinhos e havia saído de Birigui, no interior de São Paulo, com destino a Mandaguari, no Norte do Paraná.

Com o impacto, o motorista do caminhão foi arremessado para fora da cabine. Ele foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao hospital. O passageiro não ficou ferido.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A perícia esteve no local para coletar informações que ajudem a esclarecer a dinâmica da colisão. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina para os procedimentos legais.

