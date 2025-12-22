Viagem segura: PRF dá dicas para quem vai pegar estrada no Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta próxima terça-feira (23/12) a Operação Rodovida Natal 2025, com foco no uso do cinto de segurança e na cadeirinha para crianças. O período da operação, que vai até o sábado (28/12), coincide com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais por conta do recesso de fim de ano.

O aumento é significado nas rodovias federais que cortam o estado do Paraná. Segundo a PRF, o maior fluxo de veículos acontece na quarta-feira (24/12), especialmente no período da tarde, e depois no domingo (28/12), no retorno da viagem. Para o período, o ideal é que os usuários prevejam atrasos e mantenham a calma nas rodovias.

+ Leia mais Curitiba reduz multas de trânsito em 34% após investimento em sinalização

Durante o período, a PRF vai intensificar a fiscalização do uso do cinto de segurança e das cadeirinhas para crianças. O cinto é de uso obrigatório por todos, seja no banco da frente ou no traseiro. A correta utilização da cadeirinha conforme idade, peso e altura da criança é essencial.

Para quem vai pegar estrada, a PRF orienta alguns cuidados importantes, principalmente neste fim de ano com o alto fluxo nas rodovias: planejar a viagem com antecedência, verificar as condições do veículo, checar pneus, freios, iluminação e sinalização, respeitar os limites de velocidade e a sinalização, manter distância segura do veículo à frente, evitar ultrapassagens indevidas e não dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias que comprometam a atenção e os reflexos.