Frota do transporte coletivo de Curitiba recebe 42 ônibus novos

A frota do transporte coletivo de Curitiba recebeu, nesta quarta-feira (26), 42 novos ônibus. Com a ação desta quarta-feira, 100% da frota da cidade passa a ter acessibilidade para pessoas com deficiência.

Para ajudar no combate à criminalidade e ao assédio dentro do transporte, todos os novos ônibus são equipados com câmeras interligadas à Muralha Digital – programa de monitoramento da segurança pública da cidade.

Dos ônibus apresentados nesta quarta-feira, 28 são do tipo padron e 14 são articulados. Eles vão circular em toda a cidade, mas principalmente na região do Boqueirão, em linhas como 545-Trabalhador, 629-Alto Boqueirão, 507-Ligeirinho S.Cercado (horário e anti-horário) e 506-Bairro Novo.

Novos ônibus em Curitiba

É a segunda entrega de novos veículos nos últimas 20 dias. No dia 5 de fevereiro, foram entregues 60 ônibus no Parque Cambuí, no bairro Fazendinha. Esses veículos fazem parte de um pacote de 187 novos ônibus que devem ser entregues até o fim do primeiro trimestre. Atualmente a frota é de 1.168 ônibus.

Acessibilidade do transporte coletivo em Curitiba

Os veículos possuem dois espaços para cadeirantes, sinais sonoro e visual de fechamento das portas, plaqueta com o prefixo do ônibus em braile e mensagem de voz na solicitação de parada do cadeirante. Além da iluminação interna em LED, eles estão equipados com placa lateral eletrônica para identificar melhor o trajeto do veículo.

“Os novos ônibus tem tecnologia Euro 6, a menos poluente na categoria diesel no mundo, e permitirão uma redução de emissões em torno de 1.850 toneladas de CO2 por ano, tem bancos estofados, tem USB, são totalmente acessíveis, tem inscrição em braile e também tem as câmeras de segurança. São cinco câmeras nos ônibus padrons e oito nos articulados”, diz o presidente da Urbanização de Curitiba, Ogeny Pedro Maia Neto.

Modelos de ônibus adquiridos em Curitiba

8 Padrons para operação na categoria Intercambiável (Alimentador e Troncal), de carroceria Marcopolo Torino G7, chassi Mercedes Benz O 500MA;

4 Padrons para operação na categoria Linha Direta (ligeirinho), de carroceria Marcopolo Torino G7, chassi Volvo B 320R;

1 Padron para operação na categoria Linha Direta (ligeirinho), de carroceria Marcopolo Torino G7, chassi Mercedes Benz O 500M;

15 Padrons para operação na categoria Linha Direta (ligeirinho), de carroceria Caio Millennium V, chassi Volvo B 320R;

14 Articulados para operação na categoria Intercambiável (Alimentador e Troncal), de carroceria Caio Millennium V, chassi Mercedes Benz O 500MA.