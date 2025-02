Polícia procura adolescente que desapareceu na Região Metropolitana de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está procurando o adolescente Erick Rian Duarte Santos, de 16 anos, desaparecido desde a última sexta-feira (21). O jovem foi visto pela última vez em frente ao Parque São José, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A investigação começou depois que a mãe do jovem foi até a delegacia e relatou o sumiço do filho. Nesta quarta-feira (26), a PCPR divulgou um cartaz com a foto do Erick. Confira:

Divulgação PCPR

Nas redes sociais, a família de Erick também está fazendo publicações informando o desaparecimento do jovem.

Você viu o Erick? Avise a polícia!

A população pode contribuir com informações que auxiliem na localização do adolescente desaparecido. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3587-6800, diretamente à equipe de investigação.