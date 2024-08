Frio pode piorar em Curitiba: vem alerta de geada para o Paraná!

Dois alertas de geada para o Paraná já avisam que a segunda-feira (26) será fria em praticamente todo o estado, incluindo Curitiba e região. Publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os avisos são válidos no período entre 3 e 8 horas da manhã.

Indicando perigo potencial, o alerta de cor amarela é válido para regiões como Curitiba, Cascavel, Londrina, Umuarama, Guarapuava e Ponta Grossa. Apenas o litoral do estado não está contemplado.

Além do Paraná, partes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul também foram notificadas pelo Inmet.

Já o segundo alerta é de cor laranja e significa perigo. No Paraná, esse comunicado vale para a Região Metropolitana de Curitiba, Sudeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense. Também vale para partes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Alertas mostram queda de temperatura e baixa umidade no Paraná

Somando com os dois alertas de geada, o Inmet também publicou comunicados para baixa umidade e declínio de temperatura no Paraná nesta segunda-feira (26).

O primeiro mostra que a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%. Praticamente todo o Paraná está nesse aviso, exceto Curitiba e região metropolitana e litoral do Paraná.

Já o segundo alerta, que aponta declínio de temperatura, abrange todo o estado. Com validade até às 18 horas de segunda-feira, o Inmet diz que o tempo pode ter queda entre 3ºC e 5ºC.

Previsão do tempo para Curitiba

Conforme a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) “na segunda-feira não há previsão de chuvas e o frio ganha força, em função da presença da massa de ar polar”.

Em Curitiba, a previsão do Simepar indica máxima de apenas 14ºC e mínima de 0ºC nesta segunda-feira (26).

