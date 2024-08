Frio em Curitiba! Previsão é de domingo ‘congelante’ com queda nas temperaturas

Após um sábado (24) chuvoso no Paraná, o domingo (25) promete ser um dia de muito frio em Curitiba e mais regiões. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas amarelos indicando perigo potencial para tempestade e declínio de temperatura.

O alerta de tempestade é válido até às 23h59 deste sábado. Praticamente todas as regiões, como Grande Curitiba, Litoral, centro e norte do estado, são atingidas por esse aviso.

Conforme o Inmet, pode chover até 50 milímetros no dia. Há possibilidade de ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Samuel Braun explica que o tempo permanece instável. “Desde a madrugada observamos áreas de chuva atuando principalmente na região oeste, noroeste e norte. E gradualmente essas instabilidades devem avançar para os demais setores”, diz.

Braun acrescenta que a noite de sábado deve ter mais um elemento: o frio. As temperaturas vão cair ao longo das horas, deixando tudo gelado.

As baixas temperaturas também estão previstas em um alerta do Inmet de declínio de temperatura. O aviso começou neste sábado e segue até às 10 horas de domingo (25).

Atingindo cidades como Curitiba, Londrina, Guarapuava, Paranaguá, Ponta Grossa e Campo Mourão, esse aviso indica que a temperatura pode cair entre 3ºC e 5ºC.

Segundo o meteorologista, o ar frio se espalha para praticamente todos os setores neste domingo (25). “Tanto que o destaque de domingo fica por conta das temperaturas bastante baixas ao amanhecer. Na região leste, Curitiba e Litoral ainda fica com alguma nebulosidade, até mesmo algum chuvisco no período da madrugada e manhã”, relata Braun.

Em Curitiba, por exemplo, a previsão é de mínima de 4ºC e máxima de 12ºC. Assim como na capital, Braun confirma que diversas regiões do Paraná não devem ultrapassar os 15ºC. “E o destaque também de domingo fica por conta das temperaturas da tarde, que devem ficar abaixo de 20ºC em todos os setores”, comenta.

Portanto, separe o casaco para se manter aquecido, pois, conforme completa o meteorologista será um “dia bem típico de inverno, inclusive com o vento aumentando bastante a sensação de frio”.

Na segunda (26) e terça-feira (27) os termômetros continuam ‘congelados’ em Curitiba, com mínimas de 1ºC e 2ºC, respectivamente.

