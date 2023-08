Depois da chegada de uma frente fria que expulsou o calor e deixou gelada Curitiba e a região metropolitana neste fim de semana, a segunda-feira (28) permanece com temperaturas baixas na região.

De acordo com a previsão do tempo para Curitiba do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Curitiba deve ter mínima de 7ºC e máxima de 11ºC nesta segunda, sem previsão de chuva.

+Leia mais! Golpe da portabilidade: Saiba como se proteger deste crime

Apesar das características de inverno, a temperatura sobe e o tempo fica estável em Curitiba durante a semana. O dia mais quente deve ser na sexta-feira (1º), com mínima de 13ºC e máxima de 21ºC. Não há previsão de chuva ao longo da semana.

De forma geral, o Paraná deve ter um início de semana mais frio. O Simepar aponta que algumas áreas isoladas também podem ter geada. “Especialmente entre os setores ao sul e Campos Gerais faz mais frio”, diz previsão.

Por outro lado, já no início desta semana o céu claro e o sol garantem dias mais quentes em parte da metade leste do Paraná. Guaíra, por exemplo, deve ter mínima de 14ºC e máxima de 24ºC nesta segunda-feira (28).

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná