Friozão dará trégua? Veja a previsão do tempo para Curitiba nesta semana

Mudando um pouco a vista da janela dos últimos dias, boa parte do estado amanheceu com sol, neste domingo (6). Apesar de Curitiba registrar temperatura mínima de 4,7°C, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura subiu ao longo do dia, tornando a tarde mais amena.

Segundo o Simepar, a tendência é de que este cenário se repita durante toda a semana. Conforme a previsão, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 6°C a 7°C e as máximas podendo chegar na casa dos 20°C. Confira a previsão completa abaixo.

Segunda-feira (7)

Máxima: 17°C

Mínima: 6°C

Terça-feira (8)

Máxima: 18°C

Mínima: 7°C

Quarta-feira (9)

Máxima: 16°C

Mínima: 7°C

Quinta-feira (10)

Máxima: 19°C

Mínima: 9°C

Sexta-feira (11)

Máxima: 20°C

Mínima: 9°C

Sábado (12)

Máxima: 21°C

Mínima: 9°C

Domingo (13)

Máxima: 20°C

Mínima: 11°C

Mais de 80 horas abaixo de 10°C

De acordo com Simepar, a capital enfrentou um período de 83 horas consecutivas com temperaturas abaixo de 10°C, testando a resistência dos moradores ao frio intenso.

Até sexta-feira (4), foram três dias e onze horas de temperaturas geladas, com sensação térmica chegando perto dos 2°C.

Apesar de impressionar, o friozão em Curitiba registrado na última semana não é recorde. Conforme um levantamento feito pelo Simepar, em julho de 2013 a capital ficou 93 horas com temperaturas abaixo de 10°C, justamente na última vez que teve neve em Curitiba.

Desde então, a capital não havia enfrentado tanto tempo seguido de temperaturas na casa dos 10°C ou abaixo.