Curitiba convoca cidades vizinhas para zerar as mortes no trânsito

Curitiba está ampliando sua bem-sucedida estratégia de redução de acidentes de trânsito para toda a Região Metropolitana. A Secretaria para o Desenvolvimento da Região Metropolitana intensifica o diálogo com municípios vizinhos para implementar as metas do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito ainda em 2025.

O secretário Thiago Bonagura, titular da Secretaria para o Desenvolvimento da RMC, destacou a urgência da iniciativa: “Nas últimas seis semanas, os sinistros de trânsito cresceram 20% na Grande Curitiba, sobrecarregando hospitais e serviços de emergência”.

+ Veja mais: Obras do Novo Inter 2 vão bloquear rua no Xaxim. Veja os desvios!

Apesar de Curitiba ter reduzido as mortes em 54% desde 2011, ainda há desafios a superar. “32,3% dos acidentes fatais em 2022 foram causados por falhas humanas, como excesso de velocidade e uso do celular ao volante”, ressalta Thiago. O plano nacional visa diminuir em 50% as taxas de mortos e feridos até 2028, propondo 70 ações em diversas frentes.

A Região Metropolitana de Curitiba, com 29 municípios e mais de 3,7 milhões de habitantes, demanda soluções integradas de mobilidade. Bruno Pessuti, superintendente de Trânsito da SMDT, enfatiza a importância de compartilhar experiências: “Sugerimos um seminário entre secretários de trânsito da região para identificar oportunidades na educação no trânsito e melhorar a segurança viária”, explica Bruno.

O Hipervisor Urbano, recentemente implementado em Curitiba, será uma ferramenta crucial nesse esforço conjunto. A iniciativa prevê estudos, grupos de trabalho e campanhas para reduzir acidentes, unindo forças para criar um trânsito mais seguro em toda a região metropolitana.

Morro da Palha conquista trilheiros e aventureiros a menos de 1h de Curitiba

Veja as principais ações previstas

Lançamento do Raio X do Trânsito na RMC (em data a definir)

Grupo Técnico do PNATRANS-RMC (instalação imediata para elaborar o Plano de Ação Regional até setembro, com indicadores alinhados aos seis pilares nacionais)

Campanha RMC Vida no Trânsito (blitze educativas, painéis eletrônicos e mídias sociais com foco em velocidade segura, álcool zero e direção responsável, em parceria com Detran-PR e Polícia Rodoviária Federal)

Observatório Metropolitano de Sinistros (integração de bases de dados municipais, estaduais e hospitalares para monitorar em tempo real os fatores de risco e avaliar resultados)

I Fórum Metropolitano de Segurança no Trânsito (com base nos dados obtidos através do Raio X da RMC, analisar e discutir propostas de redução imediata dos índices de sinistralidade e mortes no trânsito e firmar um pacto com todos os municípios)