Morro da Palha conquista trilheiros e aventureiros a menos de 1h de Curitiba

A menos de uma hora de Curitiba, o Morro da Palha, em Campo Magro, se destaca como um point para diversas tribos de aventureiros. Seja para os adeptos do parapente, caminhantes ou amantes da fotografia, o local oferece uma experiência única e acessível para todos os públicos.

Localizado às margens da PR-090, o Morro da Palha tem se tornado um hotspot para trilheiros, especialmente aos finais de semana e feriados. Apesar de parte do trajeto ser em estrada de terra, não há necessidade de veículos 4×4 para acessar o local.

O Bar do Paulo serve como ponto de apoio estratégico, oferecendo estacionamento, banheiros e lanches. Com um parquinho para a criançada, o espaço é o ponto de partida ideal para muitos visitantes, situado próximo à Igreja Nossa Senhora do Carmo.

A trilha até o topo leva cerca de duas horas, ida e volta, dependendo do ritmo de cada grupo. Mesmo antes de atingir o cume, os visitantes são presenteados com vistas deslumbrantes e áreas de descanso sob as árvores. Embora alguns trechos sejam mais íngremes, a trilha é considerada de baixa dificuldade.

Thiago Bonagura, secretário municipal de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba, ressalta a importância do turismo na área: “Nossas iniciativas buscam fortalecer o papel da região metropolitana e promover o crescimento econômico e sustentável desta que é a segunda maior metrópole do país. O turismo, por exemplo, envolve o aproveitamento de diferentes potenciais e valoriza nossas belezas naturais”.

O Morro da Palha se consolida como uma opção de lazer que une natureza, aventura e acessibilidade, reforçando o potencial turístico da região metropolitana de Curitiba. Com sua beleza natural e infraestrutura adequada, o local promete continuar atraindo visitantes em busca de experiências ao ar livre e momentos inesquecíveis.

Dicas para o passeio

Leve água e lanchinho (barra de cereais, frutas, chocolate)



Boné ou chapéu



Protetor solar



Repelente



Tenha cuidado e respeite seus limites. Se informe sobre o trajeto antes de começar (grau de dificuldade da trilha, tempo de percurso para ida e volta, necessidade de equipamentos específicos)



Use roupas e calçados adequados



Não esqueça de se hidratar



Não faça trilhas sozinho e informe-se sobre o trajeto. Use um GPS ou um aplicativo de GPS para trilhas no celular



Grupos tornam o passeio mais divertido e seguro



Itens de segurança: água, lanche, lanterna, pilhas reservas, apito, celular carregado e agasalho e/ou cobertor de alumínio de emergência



Preserve a mata. Não desmate nem abra vegetação



Nunca deixe lixo na naturez a

