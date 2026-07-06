Nova frente fria chega ao Paraná e termômetros despencam até 6°C em Curitiba

O deslocamento de um cavado meteorológico em altitude e o processo de formação de uma nova frente fria deixam o tempo instável no Paraná nesta segunda-feira (06). Em Curitiba, a previsão do tempo aponta para temperaturas oscilando entre a mínima de 11 °C e a máxima de 20 °C. Há possibilidade de chuva na capital, com um acumulado previsto de 4,1 mm.

O maior destaque para o dia vai para a metade sul do estado, região onde há potencial para a ocorrência de trovoadas localizadas. De acordo com o Simepar, chuvas pontualmente intensas também não estão descartadas entre as áreas do Oeste e do Centro-Sul paranaense.

Ambiente pré-frontal interfere

Segundo a meteorologista Júlia Munhoz, em razão do ambiente pré-frontal, as temperaturas apresentaram elevação ao longo do domingo. Consequentemente, a massa de ar que atua sobre o estado passou a apresentar características mais quentes e úmidas em comparação à que predominava na madrugada anterior. Os termômetros registraram valores superiores a 10 °C em praticamente todo o Paraná, superando os 12 °C nas faixas norte e oeste. Os maiores valores do estado ocorreram no Noroeste paranaense, com registro de 18,7 °C no município de Loanda.

Nesta segunda-feira, o dia deve ser marcado por sensação de frio em toda a metade sul, enquanto a metade norte experimenta condições de abafamento.

Frente fria avança e traz declínio acentuado nos próximos dias

A previsão para os próximos dias indica que o sistema frontal avança pelo oceano durante a terça-feira, afetando especialmente o Leste, os Campos Gerais e a faixa Norte na primeira metade do dia. Ao longo da própria terça-feira, a tendência é de melhora nas condições meteorológicas com o retorno do Sol em todas as regiões.

A retaguarda desse sistema traz muito frio a caminho de Curitiba. Uma nova massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil e favorece um declínio acentuado das temperaturas em todo o estado do Paraná. Na capital, a mínima cai para 8 °C na terça-feira e atinge os 6 °C na quarta-feira, ambas as datas sem chances de chuva.