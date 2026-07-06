Trânsito em Curitiba: Bairros têm bloqueio para mega obra

Quem precisa se deslocar pelo Centro e pelo bairro Seminário nesta segunda-feira (06) deve redobrar a atenção. Grandes obras de infraestrutura urbana avançam sobre o asfalto e provocam estreitamento de pistas, reduzindo a capacidade de fluxo em duas importantes ligações da capital paranaense. A orientação da Superintendência de Trânsito (Setran) é para que os condutores reduzam a velocidade e fiquem atentos à sinalização temporária. Na Linha Verde, uma boa novidade, mas apenas para quem circula sentido Atuba.

Obras

João Negrão em meia pista no Centro

A Rua João Negrão sofre um bloqueio parcial a partir desta segunda-feira, exatamente no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro. A intervenção ocorre em meia pista para dar continuidade aos trabalhos do lote 2.3 do BRT Leste/Oeste. O tráfego de veículos será mantido de forma parcial durante a execução dos serviços, que têm duração prevista de 15 dias, a depender das condições do tempo. O impacto para o motorista é a perda de fluidez em um nó central de deslocamento.

Afunilamento no Inter 2 no Seminário

A Rua Major Heitor Guimarães também amanhece com restrições no trânsito para a evolução das obras de requalificação do projeto Novo Inter 2. O trecho de 160 metros entre as ruas Pedro Viriato Parigot de Souza e Monsenhor Ivo Zanlorenzi opera com apenas uma faixa de circulação, à direita. Para garantir a segurança viária, o afunilamento começa antes, na altura da Rua Engenheiro Serafim Voloschen, onde as três faixas habituais caem para duas até alcançar o ponto crítico. O bloqueio vai durar 17 dias e gera lentidão na aproximação do gargalo

Linha Verde tem alívio no Tarumã, mas retenção segue rumo ao Pinheirinho

Uma força-tarefa executou a sinalização horizontal na pista sentido Atuba (Norte) sobre o Viaduto Tarumã, liberando totalmente as três faixas para o tráfego após a ampliação da estrutura. Se o fluxo melhorou para quem vai ao Norte, a situação é inversa no sentido oposto.

As obras no viaduto na pista sentido Pinheirinho continuam com afunilamento de faixa, gerando congestionamentos crônicos e muitas filas na divisa entre o Bacacheri e o Bairro Alto. O motorista deve evitar o trecho sul do viaduto nos horários de maior movimento.