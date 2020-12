A marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca válido para o litoral do Paraná até a noite desta segunda-feira (07). Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de uma frente fria entre o Sul e Sudeste do país pode causar ventos com intensidade de até 75 km/h. O alerta vale para o litoral do Paraná e de São Paulo.

Segundo a Marinha, existe ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 2,5 metros de altura, na faixa litorânea do Paraná, ao norte da Ilha do Mel.

Por causa do risco de agitação do mar, a Marinha alerta navegantes e pescadores para que consultem informações antes de saírem para o mar.

