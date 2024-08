A primeira semana completa de agosto vai começar com tempo bom e fechar com frio, segundo a previsão do tempo para Curitiba. O Dia dos Pais promete ser gelado em na capital dos paranaenses, com previsão de mínima de 4° para o domingo (10). A razão para esta virada no tempo é uma frente fria que avança para a região de Curitiba.

Segundo o Simepar, a segunda-feira (05) segue com muitas nuvens entre as regiões oeste, sudoeste e sul do Paraná, com chances de algumas pancadas de chuva rápidas e isoladas. No litoral, a nebulosidade também segue presente. Nas demais regiões paranaenses, segue com predomínio de sol e com as temperaturas elevadas. Na capital, a máxima pode bater 25°.

Frente fria chega com tudo em Curitiba

A mudança mais significativa no tempo inicia na quarta-feira (07) com a chegada de uma frente fria, fazendo o tempo virar com chuva e queda de temperatura. Em Curitiba, a sexta-feira (09) com mínima de 5°. O dia mais gelado deve ser no sábado (08) com o termômetro podendo chegar a 2°.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Qual critério? Mapa revela ruas privilegiadas com varrição pública em Curitiba