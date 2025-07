Freira não vê biarticulado e é atropelada em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma freira, de 53 anos, tentou atravessar uma canaleta e foi atropelada por um ônibus biarticulado, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (07). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teria sofrido uma fratura no braço e sido encaminhada consciente ao Hospital Evangélico.

Conforme o registro da ocorrência, o ônibus estaria passando por um semáforo na Avenida República Argentina, no bairro Água Verde. Ao passar por ela, a vítima teria atravessado e colidido com a última parte do biarticulado.

De acordo com informações da Prefeitura de Curitiba, o motorista afirmou que a vítima não teria visto o ônibus.