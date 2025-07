Traficantes criativos: bebedouro vira esconderijo de droga em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma encomenda postal um tanto quanto inusitada foi a apreendida em Curitiba. Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), 2,3 quilos de haxixe foram encontrados dentro de um bebedouro de água que seria enviado à São Paulo.

Segundo a corporação, a apreensão ocorreu na tarde de sábado (05), no bairro Alto Boqueirão, após a equipe policial receber uma informação de que a droga seria despachada. Com a ajuda da empresa transportadora local, a polícia conseguiu localizar a encomenda.

De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi preso na ação.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no combate ao crime. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 ou 181, do Disque-Denúncia.