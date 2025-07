Fotos tiradas pelo estúdio curitibano Foto Brasil estão preservadas em museu

Mais de três milhões de itens, entre fotografias, filmes, áudio e coleção tridimensional, estão presentes no acervo do Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR), em Curitiba. Entre as raridades, encontram-se diversos materiais do histórico estúdio curitibano Foto Brasil.

Criado em 1930 pelos irmãos Erich e Walter Jacobs, o estúdio foi responsável por registrar os eventos das famílias da capital paranaense e deixar gravada a identidade da cidade até 2001, ano em que o local encerrou as atividades.

Durante mais de sete décadas, o estúdio fotográfico esteve presente na Rua XV de Novembro. De acordo com Mirele Camargo, diretora do MIS-PR, a presença do Foto Brasil no acervo do museu é uma relíquia a ser conservada.

“Ao preservar diversas memórias que compõem a história da sociedade curitibana, o acervo ‘Foto Brasil’ doado ao MIS-PR em 2001 oferece uma infinidade de oportunidades para pesquisas. Além disso, o acervo revela a evolução dos diversos processos fotográficos utilizados ao longo do tempo, desde as chapas de vidro até a era pré-digital”, destaca.

Acervo do MIS-PR

Mirele ressalta que é possível consultar o acervo. Basta entrar em contato com a equipe do MIS-PR pelo telefone (41) 3232-9113 ou pelo e-mail mispesquisa@seec.pr.gov.br.

O museu está localizado rua Barão do Rio Branco, no Palácio da Liberdade, e funciona de terça a sexta, das 10h às 19h e sábados e domingos, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.