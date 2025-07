MON oferece oficinas e mediações gratuitas em agosto

Sabe aquela quarta-feira que você não sabe o que fazer? Uma dica: o Museu Oscar Niemeyer (MON) oferece entrada gratuita neste dia da semana, com uma programação especial que vai muito além da simples contemplação das obras. Em agosto, o museu preparou oficinas e mediações abertas ao público, sem necessidade de conhecimento prévio em arte.

Para participar é super simples: basta pegar seu ingresso na bilheteria física quando chegar ao museu. E se você precisa de acessibilidade, as atividades da tarde contam com intérprete de Libras. Só fique atento: as inscrições abrem 15 minutos antes de cada atividade, por ordem de chegada, e as vagas são limitadas.

+ Leia mais Fundo de Quintal comemora 50 anos com show inédito em Curitiba

A programação começa no dia 6 com o “Laboratório de experiências: Tinta Acrílica”, que tem sessões às 10h30 e às 14h30. Nesta oficina, você vai poder explorar as possibilidades da tinta acrílica, criando paisagens e experimentando misturas de cores. A inspiração? As obras da exposição “Miguel Bakun: O Olhar de uma Coleção”, que está em cartaz na Sala 11. É uma atividade para todas as idades – adultos e crianças a partir de 3 anos podem participar (menores de 14 anos precisam estar com um adulto).

Na semana seguinte, dia 13, às 15h, a equipe de mediadores do MON conduz uma visita especial à exposição “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses”, na Sala 5. É uma oportunidade para se aprofundar na coleção asiática do museu, ampliar percepções e trocar ideias com outros visitantes. A mediação é livre para todos os públicos.

Já no dia 20, o museu promove a oficina “Padrões com objetos cotidianos”, também em dois horários: 10h30 e 14h30. Inspirada na exposição “Veemente”, do artista mexicano Gabriel de la Mora (em cartaz na Sala 1), a atividade convida os participantes a criar padrões, colagens e desenhos usando materiais do dia a dia. Vale lembrar que o próprio artista utiliza materiais inusitados como fios de cabelo, cascas de ovos, asas de borboleta e solas de sapato em suas obras. Esta oficina é indicada para adultos e crianças a partir de 5 anos, e menores de 14 anos precisam estar acompanhados.

Para fechar o mês, no dia 27, às 15h, acontece uma visita mediada pela exposição “Eterno Feminino – Teca Sandrini“. A equipe do Educativo MON conduz este encontro que propõe um diálogo sobre os desenhos, gravuras e esculturas da artista curitibana, cuja mostra está na Sala 7, com curadoria de Maria José Justino. Esta mediação também é aberta a todos os públicos e ainda emite declaração de horas (basta assinar a lista de presença e solicitar o documento depois pelo e-mail educativo@mon.org.br).

O Museu Oscar Niemeyer, patrimônio vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, é o maior museu de arte da América Latina, com mais de 14 mil obras em um espaço de 35 mil metros quadrados. Além da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, o MON abriga importantes coleções asiática e africana.

Serviço:

Oficinas:

– Laboratório de experiências: Tinta Acrílica

6 de agosto

Sessões: 10h30 às 12h e 14h30 às 16h (com Libras)

Espaço de Oficinas – Subsolo do MON

– Padrões com objetos cotidianos

20 de agosto

Sessões: 10h30 às 12h e 14h30 às 16h (com Libras)

Espaço de Oficinas – Subsolo do MON

Mediações:

– Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses – Colonialismo – Terceira Edição

13 de agosto, 15h (com Libras)

Ponto de encontro: Sala 5

– Eterno Feminino – Teca Sandrini

27 de agosto, 15h (com Libras)

Ponto de encontro: Sala 7

Museu Oscar Niemeyer – Rua Marechal Hermes, 999 – Cento Cívico – Curitiba

www.museuoscarniemeyer.org.br