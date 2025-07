Fundo de Quintal comemora 50 anos com show inédito em Curitiba

Um dos maiores ícones do samba brasileiro está chegando à capital paranaense. O grupo Fundo de Quintal se apresenta na emblemática Ópera de Arame no dia 10 de outubro, trazendo um show histórico para celebrar meio século de carreira. A apresentação é uma realização da produtora Orí BR.

Precursor do samba de raiz e referência absoluta no gênero, o Fundo de Quintal promete uma noite inesquecível para os curitibanos, com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações e permanecem vivos na memória do público.

+ Leia mais: Festival de Inverno do Centro Histórico começa neste fim de semana

Entre os clássicos que não podem faltar estão “A Amizade” (Quero chorar o seu choro/ Quero sorrir seu sorriso/ Valeu por você existir, amigo); “Só Felicidade” (Já que você tá tão feliz, dá um grito/ Solta o riso, não disfarça/ Já que você tá tão feliz, faz a festa/ Cai no samba, extravasa) e a eterna “O show tem que continuar” (E a gente vai ser feliz/ Olha nós outra vez no ar/ O show tem que continuar).

Quem quiser garantir presença nessa celebração já pode adquirir os ingressos pelo site Bilheto. Para quem prefere comprar presencialmente, as lojas Let’s Rock e Hand Made Custom Shop são pontos de venda autorizados.

O Fundo de Quintal nasceu no Rio de Janeiro nos anos 1970, originário das animadas rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos. Ao longo de cinco décadas, o grupo se consolidou como uma das maiores referências do samba brasileiro, influenciando gerações de músicos e conquistando fãs em todo o país.

+ Veja mais: Festival Afro de Curitiba traz Negra Li e tem entrada gratuita

Atualmente, a formação conta com Sereno (tantã e vocais), Ademir Batera (bateria), Júnior Itaguay (cavaquinho e vocais), Márcio Alexandre (banjo e vocais) e Tiago Testa (repique de mão e vocais).

A Ópera de Arame fica na Rua João Gava, 920 – Abranches. Os ingressos custam a partir de R$ 110 de acordo com o setor. As vendas são por este site ou nas lojas Let’s Rock e Hand Made Custom Shop.