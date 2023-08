A suspensão da emissão de passagens por parte da 123milhas está gerando uma dúvida gigante entre os clientes da empresa de viagens. Muitas pessoas que compraram passeios turísticos com a agência de viagens estão em dúvida sobre como proceder após esse anúncio da empresa. A Tribuna foi atrás da resposta com Claudia Silvano, diretora do Procon do Paraná.

O anúncio que deixou clientes de cabelo em pé ocorreu na sexta-feira, quando a agência informou que iria suspender temporariamente os pacotes com datas flexíveis e a emissão de passagens promocionais.

Segundo Claudia Silvano o Procon está apurando o que está acontecendo no caso 123milhas, inclusive em contato com a Secretaria Nacional do Consumidor, e orienta que clientes formalizem as reclamações.

“É possível formalizar por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelo site do Procon, na opção “faça aqui sua reclamação“. É importante que o consumidor faça isso para deixar formalizado o seu registro buscando uma solução para estas situações que foram noticiadas”, disse Cláudia Silvano.

Ao formalizar a reclamação é importante deixar todas as informações sobre o pacote de viagem contratado, como datas das viagens e demais detalhes para que o processo administrativo tenha andamento.

