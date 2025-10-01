Fogo em fiação bloqueia cruzamento importante e trava o trânsito em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um curto-circuito provocou a interdição total do cruzamento da Avenida Marechal Floriano com a Rua Baltazar Carrasco dos Reis, no bairro Rebouças, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (01/10). As chamas atingiram a rede elétrica e acabaram rompendo a fiação, que se caiu na pista.

As três faixas da via, incluindo a canaleta exclusiva para ônibus biarticulados, precisaram ser bloqueadas. Para evitar a paralisação do transporte coletivo, os ônibus foram desviados para as ruas laterais, o que causou lentidão no trânsito durante o período da manhã.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), equipes foram imediatamente mobilizadas para realizar o bloqueio da área e orientar os motoristas. A Copel também enviou técnicos ao local para reparar os danos e restabelecer o fornecimento de energia.

Por conta do curto-circuito, 105 unidades consumidoras ficaram sem luz na região. O reparo emergencial da rede já foi concluído e a energia restabelecida. A companhia informou ainda que as causas do incidente serão apuradas pela equipe técnica, a fim de identificar o que levou ao superaquecimento e às chamas.

