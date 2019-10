Termina em 30 de outubro o prazo para solicitar e concluir reparos ou limpezas em túmulos dos cemitérios municipais de Curitiba antes do feriado de Finados, no dia 2 de novembro. Segundo a prefeitura, os trabalhos podem ser feitos em todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos, das 9h às 17h.

As liberações serão dadas para pequenas reformas e pinturas. E, de acordo com a administração municipal, só poderão fazer os reparos quem comprovar parentesco com o sepultado e pagamento das taxas previstas.

Outras ações, como reformas e construções maiores, são proibidas, assim como a utilização de lavadoras de alta pressão para limpeza dos jazigos.