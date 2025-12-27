Fim de semana terá calor e chuva típica de verão em Curitiba e no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A chuva intensa registrada em Curitiba na noite de sexta-feira (26/12) deve se repetir ao longo do fim de semana. Para este sábado (27/12), a previsão do tempo para Curitiba indica temperaturas que podem chegar a 32 °C na capital, enquanto cidades do Litoral do Paraná podem registrar até 33 °C.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a sensação térmica tende a ser ainda mais elevada por causa da alta umidade do ar, especialmente nas regiões do Leste do estado. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de pancadas de chuva localizadas, típicas do verão, que podem ocorrer de forma rápida e intensa ao longo do dia.

“A partir da tarde, há previsão de chuvas de curta duração, aquelas típicas de verão, que já vêm ocorrendo ao longo da semana. Em alguns momentos, elas ajudam a amenizar o calor, mas logo depois o sol volta a aparecer e o tempo fica abafado novamente. Esse comportamento é característico desta época do ano”, explica o meteorologista Lizandro Jacóbsen.

Em Curitiba, a maior chance de chuva ocorre entre o fim da tarde e o início da noite. Além da capital, todo o Paraná está sob alerta amarelo de tempestade neste sábado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta risco de chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento, queda de granizo e possibilidade de alagamentos e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

Calor em Curitiba até quando?

Desde o dia 22 de dezembro, cidades como Curitiba, Fazenda Rio Grande, Cerro Azul, Pinhais, Lapa e Irati vêm registrando temperaturas até 5 °C acima da média histórica para o mês. No entanto, a tendência é de alívio gradual nos próximos dias.

Segundo o Simepar, uma frente fria deve avançar pelo Sul do Brasil a partir de terça-feira (30/12), provocando instabilidades e contribuindo para a queda das temperaturas. Mesmo assim, o calor ainda marca presença na virada do ano. Em Curitiba, as máximas previstas para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro ficam em torno de 28 °C.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉